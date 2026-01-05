Cabo Verde pode ser país de alto rendimento numa década, diz Governo

"Se hoje crescemos 6% a 7% [ao ano], se investirmos em áreas cruciais, não tenho dúvidas de que rapidamente podemos atingir dois dígitos e se conseguirmos isso de forma consistente, ao longo de uma década, no máximo 12 anos, estaremos a atingir os 15 mil dólares" de PIB per capita, que permitirão "catapultar Cabo Verde para país de rendimento alto", disse Olavo Correia, vice-primeiro-ministro.

Entre as áreas cruciais estão as conetividades, transição digital, transição energética e qualificação do capital humano.

O governante com a tutela das Finanças e Economia Digital falava numa conferência de imprensa em que disse que, com o Orçamento do Estado para 2026, "começa a caminhada" para o arquipélago subir mais um escalão, depois de em 2025 ter sido promovido a país de rendimento médio-alto, pelo Banco Mundial.

Pelo meio, haverá eleições legislativas, dentro de poucos meses (em data a agendar pelo Presidente da República), mas Olavo Correia assinalou que Cabo Verde é um país "estável" e "previsível" e o próximo Governo decidirá o que fazer com o OE e restantes instrumentos, assinalou.

"Os resultados que temos conseguido até agora é o que temos na manga para afirmarmos que é possível" alcançar aquela ambição, detalhou.

Além disso, Olavo Correia apoia-se em "tendências muito positivas, no turismo e não só".

"Se conseguirmos dar o salto em setores críticos, não tenho dúvidas que captaremos mais investimentos privados e mais investimentos públicos internacionais, não na lógica de donativo, mas com outros instrumentos de financiamento", disse.

No entanto, "terá de ser uma missão coletiva, não apenas do governo. É uma missão que está ao nosso alcance".

Olavo Correia recorreu aos recentes feitos desportivos do país para defender os seus argumentos.

"Se me tivesse perguntado há meses se Cabo Verde podia estar nos mundiais de futebol, basquetebol, andebol e no CAN feminino, seguramente dizia que não, porque não há dinheiro para viagens, para isto ou para aquilo. Mas foi possível", concluiu.

O OE 2026 ascende a 95,7 mil milhões de escudos (870 milhões de euros) e, a nível macroeconómico, prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 6%, inflação em torno de 1,6%, taxa de desemprego de 7,3% e défice orçamental de 0,9% do PIB.

Quanto à dívida pública, a expetativa é que desça para 97,4% do PIB em 2026.

O documento foi aprovado pelo parlamento no final de novembro e promulgado um mês depois pelo Presidente da República, José Maria Neves.