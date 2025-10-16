Economia
"Cada mercado cria plano próprio". Ainda não há previsão da Nestlé de despedimentos por país
Depois de anunciar que vai cortar 16 mil empregos em todo o mundo nos próximos dois anos, a Nestlé explica à Antena 1 que ainda não sabe quantos trabalhadores vão ser dispensados em cada país.
"Nesta fase, não estamos em condições de fornecer números específicos para cada mercado", explica a Nestlé Internacional em resposta à rádio pública.
A empresa alimentar recorda que a redução anunciada aplica-se a todos os mercados e todas as funções a nível global nos próximos dois anos, mas que "afetará cada mercado de forma diferente".
"Cada mercado criará o seu próprio plano, que estará sujeito a consultas com os conselhos de trabalhadores nos vários mercados", aponta na nota enviada esta manhã.
Entretanto, a Nestlé Portugal deu uma resposta semelhante, acrescentando: "Nesta fase, não estamos em condições de fornecer números específicos relativamente a Portugal".
A Nestlé referiu que houve uma queda global de 1,9 pontos percentuais nas vendas nos primeiros nove meses do ano, baixando 67,1 milhões de francos suíços para 65,9 mil milhões de francos suíços (71 mil milhões de euros).
Ao contrário das quedas no mercado americano e do conjunto Ásia-Oceânia-África, o mercado europeu registou um crescimento neste período de 2,6 pontos percentuais.
"O mundo está a mudar e a Nestlé precisa de se adaptar mais rapidamente", afirmou o diretor-executivo Philipp Navratil, que assumiu funções em setembro, em comunicado, sendo que as mudanças implicam "tomar decisões difíceis, mas necessárias, para reduzir o número de funcionários".
A estratégia da gigante suiça passa por gerar poupanças que ultrapassem os 3 mil milhões de euros até 2027.
Com 277 mil funcionários espalhados pelo mundo, a Nestlé tem cerca de 2500 postos de trabalho em Portugal, com duas fábricas - uma de cafés torrados, no Porto, e outra de produtos à base de cereais, em Avanca, Estarreja.
A sede em Portugal fica em Linda-a-Velha, no concelho de Oeiras, além ter um centro de distribuição em Avanca e cinco delegações comerciais espalhadas pelo continente e pelas ilhas.
