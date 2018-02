Caixa Geral de Depósitos volta a subir comissões

O jornal Público desta quinta-feira adianta que jovens e os reformados vão pagar mais a partir de maio.



A agenda do aumento de comissões na CGD é um dos caminhos defendidos pelo novo líder do banco público para cumprir o plano de reestruturação negociado com Bruxelas.



Paulo Macedo assumiu funções há um ano.



Esta sexta-feira a Caixa apresenta as contas de 2017.