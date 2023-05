Câmara de Boticas admite ir à União Europeia para travar mina de lítio

O presidente da Câmara de Boticas admite pedir ajuda à União Europeia para travar a mina de lítio no município. A Agência Portuguesa do Ambiente deu luz verde à exploração de lítio no Barroso, com uma declaração de impacte ambiental favorável. A população de Boticas não se conforma e acusa o Governo de estar a decidir contra todos.