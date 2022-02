Câmara de Coimbra defende construção da barragem de Girabolhos

"Fazemos um forte apelo ao próximo Governo para que complete as obras de regularização do rio Mondego com as verbas disponibilizadas no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], muito particularmente com a construção da barragem de Girabolhos, fundamental para reforçar as reservas nacionais de água, um bem estratégico e vital, e para prevenir as cheias do Mondego", afirmou o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, que falava durante a reunião do executivo do município, que decorreu hoje de manhã.

Recordando como as alterações climáticas agravam o risco de fenómenos extremos como secas ou inundações, José Manuel Silva recordou que a construção daquela barragem chegou a estar prevista no projeto da obra hidráulica de regularização do rio Mondego, sendo também "fundamental para a reserva estratégica nacional de água".

"A barragem de Girabolhos, com as outras duas barragens desenhadas para montante da Aguieira (Midões e Asse Dasse), permite duplicar a capacidade útil de regularização do Mondego e armazenamento de água, passando dos atuais 365 hectómetros cúbicos para 889", sustentou o presidente da Câmara, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra.

Em 2019, a secção regional do Centro da Ordem dos Engenheiros defendeu que sem a construção da barragem de Girabolhos, cancelada em 2016, será "muito difícil" travar a repetição de cheias no Mondego.

O vereador do PS Carlos Cidade salientou que, perante a seca que hoje se constata de norte a sul do país, caberá ao Governo decidir "em torno das prioridades que se colocam em cada momento".

O também vereador socialista José Dias recordou que em 2021 tinha sido aprovado o Programa Municipal para as Alterações Climáticas (desenhado pelo anterior executivo liderado pelo PS) e questionou o presidente da autarquia sobre a monitorização do plano de ação desenhado e qual o ponto de situação da constituição de uma comissão de acompanhamento desse mesmo documento.

"Há uma urgência em fazer esse plano acontecer", vincou.

Em resposta, José Manuel Silva disse que o programa era "um conjunto de boas intenções e de linhas sem métrica nenhuma".

O programa com quase 200 páginas que a agência Lusa consultou apresenta um plano de ação, no capítulo sete, enumerando várias medidas com linhas temporais definidas e datas-limite para implementação de diversas iniciativas e projetos.