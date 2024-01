Câmara de Leiria disponibilizou 2,5 ME em apoios sociais em 2023

Segundo dados enviados à agência Lusa pela vereadora Ana Valentim, que tem, entre outros, o pelouro do Desenvolvimento Social, em 2023, "o total de apoios foi de 2.563.959,35 euros".

No Fundo Municipal de Emergência Social, a verba totalizou 403.441,13 euros, para 619 pessoas, enquanto o Programa de Comparticipação ao Arrendamento apoiou 348 munícipes com um valor de quase 400 mil euros.

"Ao efetuar uma análise comparativa, relativamente ao ano de 2022, verificamos que os pedidos de apoio do Fundo Municipal de Emergência Social aumentaram, principalmente na área da habitação e alimentação", especificou Ana Valentim.

A vereadora esclareceu que, no programa de comparticipação ao arrendamento, "apesar de muitas famílias terem começado a receber apoio do programa do Governo + Habitação, ainda assim, verifica-se um ligeiro aumento de beneficiários do programa de arrendamento do município".

"(...) Podemos aferir que, se não fosse o programa do Governo, a Câmara Municipal teria no seu programa muito próximo dos 600 beneficiários", declarou a autarca.

Já ao nível da comparticipação de medicamentos, este programa beneficiou 952 cidadãos, com 64.847,45 euros, e no programa "Creche para Todos", para apoiar a integração de crianças em creches da rede privada, a verba foi na ordem dos 65 mil euros para 86 pessoas (116.590,82 euros em 2022).

"No que diz respeito ao programa `Creche para Todos` seria expectável a diminuição, com a implementação da gratuitidade nesta resposta social", referiu Ana Valentim.

No caso da iniciativa TÁXI 65+, a Câmara de Leiria despendeu 14 mil euros, apoiando 188 munícipes.

O TÁXI 65+ é um serviço dinamizado pelo Município de Leiria em que é disponibilizado o transporte de táxi a pessoas com mais de 65 anos, para deslocações a consultas ao hospital ou centros de saúde, tratamentos, exames complementares de diagnóstico e internamentos.

Já no âmbito da teleassistência e banco de ajudas técnicas, a autarquia contabilizou, respetivamente, 37 e 35 beneficiários.

Ainda de acordo com informação do município, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social registou 18.602 atendimentos nas freguesias.

O total de apoios - 940.434,00 euros -- abrangeu 2.265 pessoas.

Questionada sobre que tipo de famílias mais beneficiaram dos apoios sociais do município, Ana Valentim explicou que são maioritariamente monoparentais.

"Mas não podemos afirmar que existe uma tipologia de família prevalente, uma vez que, com o aumento exponencial do custo de vida, são cada vez mais as famílias que necessitam de ajuda", afirmou.

Por outro lado, a autarca reconheceu existir um crescimento de pedidos de apoio por parte de famílias estrangeiras.

"O número de famílias estrangeiras que recorre aos nossos programas de apoio tem aumentado e solicitam também apoio na área da habitação e alimentação", adiantou.

Neste âmbito, assinalou que "tem sido crescente o número de pessoas que recorre ao atendimento do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes".

Quanto às entidades que atuam no setor social, o valor total entregue em 2023 pela Câmara foi de 1,6 milhões de euros, distribuído por 83 instituições.

De acordo com informação da Câmara, em 2022, o Município atribuiu 1.847.961,58 euros em apoios sociais, sendo que o Fundo de Emergência Social alcançou 262 agregados, com uma verba de praticamente 394 mil euros.

No mesmo ano, o programa de comparticipação ao arrendamento, por exemplo, abrangeu 286 agregados e uma verba de 390.082,35 euros, sendo que as instituições do setor social foram contempladas com quase 900 mil euros.