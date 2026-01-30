Câmara de Lisboa pede PRR exclusivo para habitação

"Precisávamos de um PRR para a habitação, este termina em junho, precisamos de mais", apelou Carlos Moedas numa conferência de imprensa conjunta com o comissário europeu da Energia e Habitação, de visita a Portugal.

O autarca justificou a proposta realçando que a "muitas câmaras, depois de junho, resta ou o apoio nacional ou então o capital próprio, mas não têm capacidade para valores tão grandes".

Questionado pelos jornalistas sobre a sugestão, o comissário Dan Jørgensen não respondeu diretamente, mas reconheceu que a situação é complicada.

"A minha tarefa é ver o que podemos fazer", disse, realçando que "as políticas têm de ser implementadas pelas autoridades locais e nacionais".

A União Europeia (UE) ajudará "o mais que puder", garantiu, sublinhando que já está "a apoiar [a resposta à crise habitacional] com um montante substancial".