Câmara de Lisboa quer comprar casas vazias e devolutas para as disponibilizar

Até ao final do ano a autarquia vai ainda pôr à disposição cerca de 800 das duas mil casas vazias que fazem parte nesta altura do património municipal.A jornalista Arlinda Brandão falou com a vereadora da habitação da câmara de Lisboa, Filipa Roseta, sobre algumas destas medidas que fazem parte da Carta Municipal de Habitação de Lisboa.

A Carta Municipal de Habitação de Lisboa é apresentada esta quinta-feira pelo presidente da câmara, Carlos Moedas, e pela vereadora da habitação, Filipa Roseta, e vai entrar em discussão pública.







Vai ser debatida no Conselho Municipal de Habitação a 6 de março, antes de ser apresentada ao executivo.