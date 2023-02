Presidente da Câmara de Lisboa garante que vai voltar a propor a isenção do IMT

Carlos Moedas assegura que mil habitações já estão em andamento no âmbito da construção municipal.



A câmara lançou um programa de requalificação de bairros municipais no valor de 42 milhões de euros, está a rever o modelo das concessões, lançou 5 cooperativas, a construção de uma residência universitária com 300 camas e procura soluções para polícias e professores deslocados, que não conseguem pagar renda em Lisboa.



Carlos Moedas avisa que ninguém o pode atacar de ser ideológico e espera que a proposta de isenção do IMT não seja rejeitada pela oposição.