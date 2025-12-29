Câmara do Porto apela a uso de transportes públicos para festa de Passagem de Ano 

Segundo o Plano de Mobilidade e Segurança para a noite da Passagem de Ano no Porto, apresentado esta manhã, em conferência de imprensa, o acesso à Avenida dos Aliados, para onde estão previstos concertos e animação, vai estar cortado à circulação automóvel entre as 19:00 de quarta-feira e as 07:00 de quinta-feira.

Naquele horário, o perímetro rodoviário à volta da Avenida dos Aliados vai estar limitado a norte pela Rua Gonçalo Cristovão e Rua do Almada, a sul pela Praça Almeida Garrett, a este pela Praça da Batalha e Praça dos Poveiros e a oeste pela Rua dos Clérigos e Rua de São Filipe de Nery.

O Metro do Porto vai ter serviço ininterrupto durante toda a madrugada de quinta-feira, mas a estação de metros dos Aliados vai encerrar entre as 19:00 de quarta-feira e as 05:00 de quinta-feira, sendo possível o acesso à Avenida dos Aliados de metro através das estações da Trindade e de São Bento.

Quanto aos autocarros da STCP, vão circular entre as 19:00 de quarta-feira e as 07:00 de quinta-feira, mas com alterações de percurso nas linhas de circulação, sendo possível consultar as alterações previstas na página oficial.

O acesso aos Aliados, à zona dos concertos, só poderá ser feito a pé e pelos pontos assinalados. "Será feito por seis pontos e haverá revistas de segurança para impedir o acesso de objetos que possam significar perigo", salientou o segundo comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, superintendente, Raúl Curva.

O plano apresentado prevê ainda a proibição de circular na zona envolvente à Câmara Municipal do Porto entre as 21:30 e as 01:00 por causa do lançamento do fogo de artifício, marcado para as 00:00.

A festa de Passagem de Ano no Porto arranca às 22:00 com um concerto dos Clã, estando previsto para a meia-noite um espetáculo multimédia e fogo de artifício, concebido pelos Grandpa`s Studio.

Segue-se o concerto de Nininho Vaz Maia, a partir das 00:30 e o final noite contará com o DJ set dos Beatbombers, dupla formada por DJ Ride e Stereossauro.

"A qualidade da programação e aquilo que tem sido a tradição de vir ao Porto na Passagem de Ano garantem que vamos ter uma noite com muita gente e com muita alegria e entrar em 2026 no Porto da melhor maneira", afirmou a vice-presidente da autarquia, Catarina Araújo.