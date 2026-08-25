Canadá anuncia 20 mil milhões de dólares em tarifas sobre importações dos EUA

No total, serão tarifados pelo Canadá aproximadamente 20 mil milhões de dólares em importações americanas numa faixa de 15 a 50 por cento, com as taxas a entrarem em vigor à meia-noite de 8 de setembro.





As contramedidas direcionadas incluem também um pacote de apoio de 7,5 mil milhões de dólares para trabalhadores e empresas afetados pelos impostos norte-americanos.





Esta é a retaliação mais recente às tarifas de 50 por cento impostas pela administração Trump sobre uma pequena percentagem de produtos canadianos a partir de sexta-feira, além das tarifas americanas já existentes sobre o aço, o alumínio, os automóveis e a madeira canadianos impostas após o colapso das negociações comerciais entre os dois países.





Antes de anunciar as tarifas, François-Philippe Champagne disse que o Canadá enfrenta um "desafio sem precedentes", mas acrescentou, "os canadianos estarão à altura do momento".

"Quando o Canadá se une, nada nos pode deter", afirmou.

"Movimento de resistência"





A ministra canadiana da Indústria, Mélanie Joly, detalhou depois o pacote anunciado pelo governo, de medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas do Canadá, no valor de 7,5 mil milhões de dólares canadianos.



Joly afirmou que o pacote dará acesso a fundos orçados em três milhões de dólares canadianos, em empréstimos não reembolsáveis ​​às pequenas empresas e até dois milhões de dólares canadianos em empréstimos sem juros.





Estas medidas estarão acessíveis a empresas com um volume de negócios de cerca de um milhão de dólares canadianos, detalhou a ministra.



Mélanie Joly reconheceu a ansiedade e a preocupação dos líderes empresariais e dos trabalhadores de todo o país, mas garantiu que o governo os protegerá, bem como os seus empregos.





E deixou um apelo aos seus compatriotas. "Se virem um produto canadiano, por favor, apoiem-no."



"Ao escolher um produto canadiano, não se está apenas a pressionar os EUA neste momento, mas também a proteger os empregos", justificou.



A ministra afirmou que é isto que as pessoas podem fazer para iniciar "um movimento de resistência" contra as tarifas impostas pelos EUA.



"Não podemos esperar que Washington decida o nosso futuro; estamos a reforçar a nossa economia e a construir um Canadá mais soberano", reforçou.

