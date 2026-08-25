Economia
Canadá anuncia 20 mil milhões de dólares em tarifas sobre importações dos EUA
O ministro das Finanças do Canadá anunciou esta terça-feira que o país irá igualar as tarifas americanas "dólar a dólar" e impor taxas de retaliação sobre o aço, os produtos lácteos, os eletrodomésticos e uma série de outros produtos americanos.
No total, serão tarifados pelo Canadá aproximadamente 20 mil milhões de dólares em importações americanas numa faixa de 15 a 50 por cento, com as taxas a entrarem em vigor à meia-noite de 8 de setembro.
As contramedidas direcionadas incluem também um pacote de apoio de 7,5 mil milhões de dólares para trabalhadores e empresas afetados pelos impostos norte-americanos.
Esta é a retaliação mais recente às tarifas de 50 por cento impostas pela administração Trump sobre uma pequena percentagem de produtos canadianos a partir de sexta-feira, além das tarifas americanas já existentes sobre o aço, o alumínio, os automóveis e a madeira canadianos impostas após o colapso das negociações comerciais entre os dois países.
Antes de anunciar as tarifas, François-Philippe Champagne disse que o Canadá enfrenta um "desafio sem precedentes", mas acrescentou, "os canadianos estarão à altura do momento".
"Quando o Canadá se une, nada nos pode deter", afirmou.
"Movimento de resistência"
A ministra canadiana da Indústria, Mélanie Joly, detalhou depois o pacote anunciado pelo governo, de medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas do Canadá, no valor de 7,5 mil milhões de dólares canadianos.
Joly afirmou que o pacote dará acesso a fundos orçados em três milhões de dólares canadianos, em empréstimos não reembolsáveis às pequenas empresas e até dois milhões de dólares canadianos em empréstimos sem juros.
Joly afirmou que o pacote dará acesso a fundos orçados em três milhões de dólares canadianos, em empréstimos não reembolsáveis às pequenas empresas e até dois milhões de dólares canadianos em empréstimos sem juros.
Estas medidas estarão acessíveis a empresas com um volume de negócios de cerca de um milhão de dólares canadianos, detalhou a ministra.
Mélanie Joly reconheceu a ansiedade e a preocupação dos líderes empresariais e dos trabalhadores de todo o país, mas garantiu que o governo os protegerá, bem como os seus empregos.
Mélanie Joly reconheceu a ansiedade e a preocupação dos líderes empresariais e dos trabalhadores de todo o país, mas garantiu que o governo os protegerá, bem como os seus empregos.
E deixou um apelo aos seus compatriotas. "Se virem um produto canadiano, por favor, apoiem-no."
"Ao escolher um produto canadiano, não se está apenas a pressionar os EUA neste momento, mas também a proteger os empregos", justificou.
A ministra afirmou que é isto que as pessoas podem fazer para iniciar "um movimento de resistência" contra as tarifas impostas pelos EUA.
"Não podemos esperar que Washington decida o nosso futuro; estamos a reforçar a nossa economia e a construir um Canadá mais soberano", reforçou.
"Ao escolher um produto canadiano, não se está apenas a pressionar os EUA neste momento, mas também a proteger os empregos", justificou.
A ministra afirmou que é isto que as pessoas podem fazer para iniciar "um movimento de resistência" contra as tarifas impostas pelos EUA.
"Não podemos esperar que Washington decida o nosso futuro; estamos a reforçar a nossa economia e a construir um Canadá mais soberano", reforçou.