CAP considera que apoio ao gasóleo agrícola fica aquém das expetativas

O Governo vai aprovar esta quarta-feira em Conselho de Ministros um conjunto de medidas para travar a subida dos preços dos combustíveis.





A confederação dos agricultores portugueses avisa que uma ajuda parca como esta vai manter os agricultores nacionais em desvantagem, nomeadamente em relação ao que é a realidade dos agricultores espanhóis.A CAP avisa de novo que a agricultura portuguesa vai ser engolida nesta crise energética pela agricultura espanhola, cada vez mais presente no mercado português.Segundo apurou a RTP Antena 1, o Governo vai alterar o Decreto-Lei n.º 80-A/2026, de 31 de Março, que criou apoios excepcionais e temporários, para compensar a escalada dos preços dos combustíveis na sequência da guerra no Médio Oriente. Agora, na prática, vai ser prolongado o desconto de 10 cêntimos por litro no gasóleo colorido até ao final do ano.O Conselho de Ministros, reunido esta semana de forma descentralizada, em Bragança, vai também aprovar os já anunciados novos apoios para o sector da pesca, no valor de 13 milhões de euros, também com o objectivo de compensar o aumento dos preços dos combustíveis.