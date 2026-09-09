Economia
CAP considera que apoio ao gasóleo agrícola fica aquém das expetativas
O prolongamento até ao final do ano do desconto de 10 cêntimos por litro de gasóleo agrícola que o governo vai anunciar esta quarta-feira em Bragança fica muito abaixo daquilo que eram as expectativas do setor.
A confederação dos agricultores portugueses avisa que uma ajuda parca como esta vai manter os agricultores nacionais em desvantagem, nomeadamente em relação ao que é a realidade dos agricultores espanhóis.
A CAP avisa de novo que a agricultura portuguesa vai ser engolida nesta crise energética pela agricultura espanhola, cada vez mais presente no mercado português.
Segundo apurou a RTP Antena 1, o Governo vai alterar o Decreto-Lei n.º 80-A/2026, de 31 de Março, que criou apoios excepcionais e temporários, para compensar a escalada dos preços dos combustíveis na sequência da guerra no Médio Oriente. Agora, na prática, vai ser prolongado o desconto de 10 cêntimos por litro no gasóleo colorido até ao final do ano.
O Conselho de Ministros, reunido esta semana de forma descentralizada, em Bragança, vai também aprovar os já anunciados novos apoios para o sector da pesca, no valor de 13 milhões de euros, também com o objectivo de compensar o aumento dos preços dos combustíveis.
A CAP avisa de novo que a agricultura portuguesa vai ser engolida nesta crise energética pela agricultura espanhola, cada vez mais presente no mercado português.
O Governo vai aprovar esta quarta-feira em Conselho de Ministros um conjunto de medidas para travar a subida dos preços dos combustíveis.
O Conselho de Ministros, reunido esta semana de forma descentralizada, em Bragança, vai também aprovar os já anunciados novos apoios para o sector da pesca, no valor de 13 milhões de euros, também com o objectivo de compensar o aumento dos preços dos combustíveis.