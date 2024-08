Capitalização da bolsa moçambicana cresceu quase 11% até junho e vale 28,6% do PIB

De acordo com números divulgados hoje pelo presidente da BVM, Salim Valá, a capitalização bolsista - aproximação do valor de mercado das empresas e títulos - atingiu nos primeiros seis meses do ano 203.852 milhões de meticais (2.905 milhões de euros) e registou um crescimento de 102,2% no volume de negócios, para 16.697 milhões de meticais (238 milhões de euros).

Apesar de o número de ações cotadas ter permanecido em 16 empresas, o número de emissões de dívida corporativa, relativas a obrigações e papel comercial, subiu 20%, de 25 para 30, o número de títulos cotados passou de 84 para 92 títulos (+9,5%), o financiamento total à economia cresceu 8,6%, para 338.679 milhões de meticais (4.826 milhões de euros) e o número de títulos e de titulares na Central de Valores Mobiliários passou de 274 para 301 títulos (+9,9%) e de 25.470 para 26.074 titulares (+2,4%).

Acrescentou que durante o primeiro semestre "manteve-se a tendência" dos anteriores, com "a negociação bolsista a ser dominada" pelas transações das Obrigações do Tesouro, seguidas pelas Obrigações Corporativas, Papel Comercial e Ações. Só o mercado de dívida negociou 16.680 milhões de meticais (237,7 milhões de euros) neste período.

"O primeiro semestre de 2024 emitiu sinais sobre três questões que têm vindo a ser objeto de atenção especial pela BVM: a dimensão do mercado acionista, o volume de transações e o uso do mercado de capitais como mecanismo de financiamento ao setor privado", acrescentou Valá.

Ainda na análise do primeiro semestre de 2024, face ao mesmo período de 2023, "constata-se a evolução positiva em todos os indicadores bolsistas, com especial incidência para o aumento do número de emissões obrigacionistas cotadas", que cresceram 130,8%, do número de títulos cotados na bolsa (+39,4%), número de empresas cotadas (+23,1%), crescimento do número de títulos registados na Central de Valores Mobiliários (+20,4%) e a subida do volume de negócios (+19,8%).