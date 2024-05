Carlos Moedas agradece a Governo decisão sobre novo aeroporto

Foto: Carlos M. Almeida - Lusa

O presidente da Câmara de Lisboa agradece ao Governo pela decisão sobre o novo aeroporto. Carlos Moedas não tem dúvidas de que o Executivo escolheu o melhor caminho, ao apontar a infraestrutura para o antigo Campo de Tiro de Alcochete. Palavras do autarca da capital numa conferência de imprensa na Câmara de Lisboa.