Carregamentos na rede elétrica nacional sobem 45% para 8,8 milhões em 2025

"Ao longo de 2025, foram registados mais de 8,8 milhões de carregamentos, o que corresponde a um aumento de 45% face ao ano anterior, enquanto o número de utilizadores distintos ultrapassou os 474 mil, traduzindo-se numa subida de 68%", lê-se em comunicado.

Os meses de agosto e dezembro destacaram-se como "os mais dinâmicos do ano", com cerca de 874 mil carregamentos no mês de verão e 872 mil no mês de inverno.

"Também ao nível da energia consumida, os resultados foram históricos, em 2025, o consumo ultrapassou os 200 mil MWh, um valor 57% superior ao registado em 2024", lê-se no documento.

Agosto e dezembro voltaram a liderar, com mais de 19 mil MWh consumidos em cada um destes meses. Com esta energia, "foram percorridos mais de 1,3 mil milhões de quilómetros, evitando o consumo de mais de 60 milhões de litros de gasóleo".

De acordo com a Mobi.E, em 2025, a utilização da rede evitou a emissão de mais de 160 mil toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera.

A Rede Nacional de Carregamento integra atualmente 36 Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica (CEME) e 110 Operadores de Pontos de Carregamento (OPC).

A MOBI.E, S.A. é uma empresa pública criada em 2015, e assumiu a responsabilidade no mercado regulado da mobilidade elétrica pela gestão e monitorização da rede de postos de carregamento elétrico, nomeadamente em termos de fluxos energéticos e financeiros, como Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME).