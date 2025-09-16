Carris nega desinvestimento na manutenção



A infraestrutura elétrica da Carris inclui os ascensores, como o da Glória, que descarrilou no dia 3 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e cerca duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, e que está a ser investigado.

O diploma é assinado pelos ministros de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.





c/ Lusa

O artigo que fez a manchete da edição de terça-feira do DN avança que, tendo em conta a inflação, entre 2021 e 2024, os custos reais da Carris com a manutenção da infraestrutura elétrica e da frota diminuíram 28% e 9,3%, respetivamente.No entanto, num comunicado enviado aos meios de comunicação social em resposta ao artigo do DN, a Carris "reitera que qualquer insinuação de desinvestimento na manutenção é falsa".O custo das atividades de manutenção ultrapassou 24,6 milhões de euros no passado, um aumento de 32,7 por cento em comparação com 2020, sublinhou a empresa.Em ambos os casos, a empresa não faz qualquer referência ao impacto da inflação."Aumentámos o orçamento da Carris em 30%", afirmou na segunda-feira, o atual presidente da Câmara de Lisboa e recandidato nas próximas autárquicas, Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/IL).No primeiro debate, organizado pela SIC, com candidatos à presidência da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 12 de outubro, a socialista Alexandra Leitão disse que a afirmação "não é verdade" quanto à despesa com a manutenção dos elevadores.Em resposta, o social-democrata acrescentou que o contrato de manutenção dos elevadores vem de uma administração anterior da Carris, nomeada pelo PS, no valor de 900 mil euros, montante que foi aumentado para 1,2 milhões de euros, mas que "não teve candidatos" no concurso público.Nos termos do despacho n.º 10832/2025 - publicado em Diário da República e que produz efeitos a partir de hoje- o executivo determina “a dotação de três investigadores para a área de investigação de acidentes ferroviários, de modo a permitir que o GPIAAF contrate os técnicos especializados de que necessita para assegurar a realização de investigações a acidentes e incidentes ferroviários, nos termos da legislação europeia e nacional”.