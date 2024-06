Casas em Portugal. Aumento de preços começa a afastar investidores estrangeiros

Com o aumento do preço das casa em Portugal, segundo o Diário de Notícias divulga este sábado, os compradores internacionais adquiriram menos habitações nos primeiros três meses do ano.



A descida foi de 17 por cento em relação a igual período do ano passado e as regiões do Algarve e Alentejo foram as que registaram maiores quebras de compra.



Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e revelam que a quebra na aquisição é sobretudo de investidores da União Europeia.



Já a procura das famílias portuguesas caiu quatro por cento.