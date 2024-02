Centenas de tratores em marcha lenta na EN111 em direção a Coimbra

A manifestação, aparentemente espontânea e não integrada na programação do protesto do Movimento Civil Agricultores de Portugal, que hoje decorre em vários pontos do país, partiu de um grupo de produtores agrícolas do Baixo Mondego, que se concentraram em Montemor-o-Velho, a cerca de 25 quilómetros de Coimbra.

Em declarações à agência Lusa, o agricultor Armindo Valente explicou que o `cortejo` de tratores saiu de Montemor-o-Velho cerca das 10:30 e vai "em marcha lenta até à avenida Fernão de Magalhães", com concentração agendada junto às instalações da Direção Regional de Agricultura do Centro.

"Alguns vão-se juntar a nós [ao longo do percurso] e o que esperamos é [ter] cerca de 500 tratores, meio milhar de tratores" em Coimbra, disse Armindo Valente.