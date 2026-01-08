Centeno avança para candidatura a vice-presidente do BCE





Mário Centeno garante que a decisão para avançar com a sua candidatura foi incentivada “por contactos europeus mantidos” durante o período em que desempenhou o cargo de governador do Banco de Portugal (BdP).



Em declarações ao ECO, Centeno explicou que, “incentivado por contactos europeus mantidos durante o período em que exerci funções como Governador do Banco de Portugal, manifestei junto dos líderes europeus a minha disponibilidade para me candidatar ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu”.



O ex-governador do BdP acrescenta que manteve o Governo português informado desse processo.





Centeno “abordou vários responsáveis europeus e membros do Governo nas últimas semanas para dar conta da sua disponibilidade”. Mário Centeno vai ter concorrência de pelo menos outros cinco candidatos.



A candidatura será formalizada esta sexta-feira pelo Governo português, integrando-se “no meu persistente contributo para o aprofundamento da integração europeia, sustentado na experiência adquirida ao longo do meu percurso profissional”, explica Centeno nas declarações ao jornal.





“Após mais de três décadas no Banco de Portugal e perto de dez anos em funções de representação na União Europeia, incluindo enquanto Presidente do Eurogrupo, a possibilidade de assumir o cargo de Vice Presidente do BCE representa um desafio para o qual me sinto motivado e qualificado”, acrescenta o ex-governador e antigo ministro das Finanças dos governos de António Costa.



