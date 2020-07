Centeno: Banco de Portugal não deve enfrentar desafios "numa torre de marfim"

Na audição perante os deputados, o antigo ministro das Finanças e ex-presidente do Eurogrupo frisou a importância da experiência adquirida a nível profissional e académico, lembrando a formação adquirida no ISEG e em Harvard, mas sobretudo os cargos que desempenhou, não só os dez anos em que integrou o quadro superior do banco central, mas também, mais recentemente enquanto detentor da pasta das Finanças no Governo de António Costa e líder do grupo de ministros das Finanças da Zona Euro.





"Colocar esta experiência ao serviço do meu país é um imperativo a que quero dar resposta", sublinhou.







Mário Centeno considerou que este é "um ativo" que deve ser aproveitado na liderança da instituição, assinalando ainda que "conhece bem" o funcionamento do Banco de Portugal, onde ocupou cargos de direção antes de ser chamado para o executivo de António Costa.







Com "consciência dos desafios futuros", o ex-ministro das Finanças lembra o trabalho feito nos últimos anos, em que a economia portuguesa “convergiu com as economias europeias como nunca o tinha feito desde a moeda única”.







Já no quadro da crise pandémica, Mário Centeno sublinha que o Eurogrupo sob a sua liderança “aprovou o maior pacote de ajuda financeira na história da Europa”. De resto, o ex-ministro considera que a sua atuação ao nível internacional foi no sentido de “consolidar” o papel do euro.





"O Banco de Portugal deve voltar a ser uma instituição de referência em Portugal e na Europa. (...) O Banco de Portugal tem de se tornar sinónimo de ação para enfrentar os inúmeros desafios do futuro próximo. Não os deve enfrentar numa torre de marfim, mas com toda a sociedade portuguesa", enfatizou.





Depois de vários partidos da oposição terem questionado ou colocado em causa a independência de Mário Centeno para exercer o cargo de Governador do Banco de Portugal, o candidato abordou essa questão na declaração inicial.





"A independência do banco de Portugal não se questiona nem se impõe. (...) A independência não é outorgada nem proclamada, é conquistada na ação e é um dever de quem dela beneficia mostrar que a merece e a exerce perante a sociedade", acrescentou.





(em atualização)