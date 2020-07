Últimas preocupações de Carlos Costa vão para a saúde bancária e a Covid-19

Foto: Reuters

Num artigo de opinião publicado esta quarta-feira na Reuters, o economista e governador cessante do Banco de Portugal, Carlos Costa, não esconde que está preocupado com o impacto que a Covid-19 vai provocar não só nos bancos portugueses, mas em todos os bancos europeus.