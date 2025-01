Centro 2030 apoia com cinco milhões de euros pequenas empresas ligadas ao conhecimento

O concurso "Empreendedorismo Qualificado Associado ao Conhecimento" vai financiar projetos empresariais que contemplem a aplicação de resultados de Investigação e Desenvolvimento (I&D) ou que detenham uma forte componente de valorização do conhecimento, incluindo áreas intensivas em tecnologia e criatividade, anunciou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

Num comunicado enviado à agência Lusa, aquela entidade afirmou que podem candidatar-se empresas com até três anos, que realizem regularmente atividades de investigação e desenvolvimento e demonstrem vir a desenvolver produtos, serviços ou processos novos ou substancialmente melhorados em comparação com a situação no seu setor.

"O que se pretende é alargar as oportunidades de financiamento às empresas, em particular empresas de base tecnológica ligadas a centros de produção de conhecimento, como as universidades e os institutos politécnicos, contribuindo para apoiar o seu crescimento, a criação e valor e a atração e fixação de recursos humanos qualificados na região", explicou a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, citada naquela nota de imprensa.

Este concurso vem complementar os vários instrumentos de apoio do Centro 2030 dirigidos ao reforço das capacidades de investigação e inovação e de adoção de tecnologias avançadas que contribuam para a transformação estrutural da economia regional, aumentado a sua competitividade nacional e internacional.