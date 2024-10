Centro 2030 disponibiliza 11 ME para apoiar produtos turísticos intermunicipais

Em nota enviada à agência Lusa, a CCDR do Centro explicou que o concurso, dirigido às comunidades intermunicipais, visa apoiar "projetos de investimento para a criação ou consolidação de produtos turísticos integrados, diferenciadores e com qualidade, que garantam um contributo efetivo para afirmar a região Centro como destino turístico de excelência".

Citada no comunicado, Isabel Damasceno, presidente da comissão diretiva do Centro 2030, frisou que as verbas agora disponibilizadas inserem-se "na estratégia global de apoio ao setor do turismo na região Centro", através do Centro 2030, que englobam ainda apoios à Turismo Centro de Portugal e aos Programas de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).

"Procuram contribuir, também, para consolidar as recentes competências das comunidades intermunicipais na área do turismo, bem como ajudar a organizar e dar coerência às dinâmicas municipais, numa região tão vasta e com tantos ativos valiosos como é a região Centro", argumentou Isabel Damasceno.

De acordo com a nota, serão financiadas ações de envolvimento dos agentes do território, nomeadamente empresas, na construção dos produtos turísticos e de ofertas turísticas devidamente organizadas e integradas, bem como ações de promoção e comunicação dos produtos e recursos turísticos selecionados em cada comunidade intermunicipal.