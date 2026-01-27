Centro de Negócios de Ansião recebe Agência para Competitividade do Pinhal Interior

"Este protocolo tem como objetivo a cedência de um espaço, por parte da Câmara, no Centro de Negócios de Ansião, com o objetivo de instalarmos a Agência de Promoção para a Competitividade, Inovação e Internacionalização do Pinhal Interior", afirmou à agência Lusa o presidente da CIM, Jorge Vala.

De acordo com Jorge Vala, também presidente da Câmara de Porto de Mós, a agência foi criada no âmbito do Centro 2030 e "tem como objetivo, aqui na região, gerir os fundos comunitários", sendo, na fase de arranque, um valor de 15 milhões de euros.

Os concelhos da Região de Leiria que fazem parte do Pinhal Interior são Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande.

A agência vai também integrar operações nos outros cinco municípios da CIM, no âmbito de uma parceria com a Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria.

Segundo o protocolo de cooperação e cedência gratuita de espaço, a localização da agência no Centro de Negócios de Ansião "foi concertada no âmbito do consórcio" que integra também as CIM da Região de Coimbra, Médio Tejo, Beira Baixa, e Beiras e Serra da Estrela, sendo "uma oportunidade de dinamização para o território em termos de investimentos e mecanismos de governação, participação, acompanhamento e monitorização".

A comissão diretiva da autoridade de gestão do Centro 2030 aprovou o plano de ação da Intervenção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior, com uma dotação global de fundo que totaliza 45 milhões de euros (35 milhões do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 10 milhões de euros do Fundo Social Europeu +), "para comparticipar os projetos enquadrados nos objetivos específicos e tipologias previstas" do Centro 2030.

Este plano de ação "consiste numa abordagem transformadora que potencia a atração e retenção de pessoas e a revitalização da atividade económica" do Pinhal Interior, abrangendo no total 24 concelhos afetos a cinco comunidades intermunicipais.

A concretização dessa abordagem está estruturada em quatro pilares estratégicos (mais resiliente, mais coeso, mais competitivo e mais atrativo).

O pilar relativo à competitividade "enquadra um conjunto de projetos orientados", maioritariamente "dirigidos à promoção do espírito empreendedor, tendo em vista a criação de novos negócios de valor acrescentado nesse território, à atração de investimento e à retenção e atração de recursos humanos".

Para a sua concretização, foi aberto um aviso para apoio à instalação da Agência para a Competitividade, Inovação e Internacionalização, sob coordenação da CIM da Região de Leiria, que "visa apoiar um projeto de dinamização de ecossistemas colaborativos associados a processos de descoberta empreendedora e mobilização de cadeias de valor relevantes" para o território do Pinhal Interior.

O Centro de Negócios de Ansião alberga também a Associação Empresarial local, o Gabinete de Inserção Profissional, a Associação de Desenvolvimento e Iniciativas Locais do Concelho e um centro de aprendizagem da Universidade Aberta.

Integram também a CIM da Região de Leiria os municípios da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal e Porto de Mós.