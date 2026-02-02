Em direto
A resposta aos danos da depressão Kristin e a evolução do estado do tempo

CEO da Nvidia prevê que procura por IA duplique capacidade da TSMC na próxima década

CEO da Nvidia prevê que procura por IA duplique capacidade da TSMC na próxima década

O presidente executivo da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a forte expansão da procura por inteligência artificial (IA) poderá levar a que a capacidade de produção da taiwanesa TSMC mais do que duplique na próxima década.

Lusa /
Edgar Su - Reuters

VER MAIS

Huang apontou no sábado, após um jantar com fornecedores em Taipé, que só a Nvidia vai necessitar de mais do dobro dos `chips` nos próximos anos, elogiando o trabalho da TSMC no aumento da produção dos processadores mais avançados da empresa norte-americana.

"Nos próximos dez anos, a TSMC provavelmente aumentará a sua capacidade em mais de 100%", afirmou, segundo declarações difundidas pela agência de notícias taiwanesa CNA.

O executivo indicou que a Nvidia já iniciou a produção em volume da plataforma Blackwell e que, simultaneamente, está a fabricar a próxima geração de `chips`, conhecida como Vera Rubin, composta por seis designs avançados, todos produzidos pela TSMC.

"Estão a trabalhar muito, muito arduamente para satisfazer a procura", sublinhou.

Questionado sobre o número de novas fábricas que seriam necessárias para responder à expansão, Huang descreveu o esforço exigido como sendo algo sem precedentes, considerando que se tratará da maior implementação de infraestrutura industrial deste tipo na história.

O responsável alertou ainda que a escassez de memória tornou-se num dos principais estrangulamentos para o desenvolvimento da IA, uma vez que, apesar da oferta estar a crescer a ritmos próximos dos 100% anuais, a procura avança ainda mais rapidamente, o que está a pressionar toda a cadeia de fornecimento.

O encontro, apelidado pela comunicação social local como o "banquete do bilião de dólares" devido à capitalização conjunta das empresas presentes, contou com a participação do presidente e CEO da TSMC, C. C. Wei, bem como de responsáveis de grandes grupos tecnológicos taiwaneses como a Hon Hai (Foxconn) e a Quanta Computer.

As declarações de Huang surgem num momento de forte investimento global em infraestruturas para IA, com os fabricantes de semicondutores a acelerarem os planos de expansão para dar resposta a uma procura impulsionada por centros de dados, computação de alto desempenho e aplicações avançadas de IA.

Taiwan, onde Huang iniciou esta semana uma visita centrada em reuniões com parceiros industriais, desempenha um papel crucial neste processo, uma vez que a TSMC é o maior fabricante mundial de `chips` avançados e um ator central no fornecimento dos processadores mais sofisticados utilizados pela Nvidia.

 

Tópicos
PUB
PUB