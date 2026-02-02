CEO da Nvidia prevê que procura por IA duplique capacidade da TSMC na próxima década

Huang apontou no sábado, após um jantar com fornecedores em Taipé, que só a Nvidia vai necessitar de mais do dobro dos `chips` nos próximos anos, elogiando o trabalho da TSMC no aumento da produção dos processadores mais avançados da empresa norte-americana.

"Nos próximos dez anos, a TSMC provavelmente aumentará a sua capacidade em mais de 100%", afirmou, segundo declarações difundidas pela agência de notícias taiwanesa CNA.

O executivo indicou que a Nvidia já iniciou a produção em volume da plataforma Blackwell e que, simultaneamente, está a fabricar a próxima geração de `chips`, conhecida como Vera Rubin, composta por seis designs avançados, todos produzidos pela TSMC.

"Estão a trabalhar muito, muito arduamente para satisfazer a procura", sublinhou.

Questionado sobre o número de novas fábricas que seriam necessárias para responder à expansão, Huang descreveu o esforço exigido como sendo algo sem precedentes, considerando que se tratará da maior implementação de infraestrutura industrial deste tipo na história.

O responsável alertou ainda que a escassez de memória tornou-se num dos principais estrangulamentos para o desenvolvimento da IA, uma vez que, apesar da oferta estar a crescer a ritmos próximos dos 100% anuais, a procura avança ainda mais rapidamente, o que está a pressionar toda a cadeia de fornecimento.

O encontro, apelidado pela comunicação social local como o "banquete do bilião de dólares" devido à capitalização conjunta das empresas presentes, contou com a participação do presidente e CEO da TSMC, C. C. Wei, bem como de responsáveis de grandes grupos tecnológicos taiwaneses como a Hon Hai (Foxconn) e a Quanta Computer.

As declarações de Huang surgem num momento de forte investimento global em infraestruturas para IA, com os fabricantes de semicondutores a acelerarem os planos de expansão para dar resposta a uma procura impulsionada por centros de dados, computação de alto desempenho e aplicações avançadas de IA.

Taiwan, onde Huang iniciou esta semana uma visita centrada em reuniões com parceiros industriais, desempenha um papel crucial neste processo, uma vez que a TSMC é o maior fabricante mundial de `chips` avançados e um ator central no fornecimento dos processadores mais sofisticados utilizados pela Nvidia.