A resposta aos danos da depressão Kristin e a evolução do estado do tempo

Fundo de Emergência da Cáritas de Leiria com 250 mil euros
o Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin criado pela Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima atingiu 250 mil euros em menos de 48 horas, disse à agência Lusa o diretor de serviços.
"A Cáritas Diocesana de Leiria encontra-se com grandes dificuldades em aceder à conta, tendo em conta também os grandes problemas com as telecomunicações. Contudo, já poderemos afirmar com toda a certeza, que já angariámos cerca de 250 mil euros", declarou Nelson Costa.
O fundo, financiado por donativos recolhidos por MB WAY, transferência bancária ou donativo `online`, foi criado na sexta-feira à tarde após a Cáritas ter participado numa reunião da Proteção Civil com o Município de Leiria, e em sintonia com o bispo diocesano, José Ornelas.
Segundo este responsável, no decorrer da próxima semana, o objetivo é "entrar em contacto com os diversos municípios que fazem parte da área geográfica da Diocese de Leiria-Fátima".
"Vamos criar uma equipa multidisciplinar, composta por elementos da Cáritas Diocesana de Leiria e com outros elementos dos concelhos vizinhos", adiantou Nelson Costa.
O diretor de serviços esclareceu ainda que vai ser feito "um levantamento efetivo das necessidades das pessoas, a nível de habitações e tudo o mais", para depois esta entidade "canalizar, da melhor forma, e dignificar também o dinheiro" que lhe foi confiado e evitar erros do passado.
Questionado sobre que tipo de ajudas chegam à Cáritas, Nelson Costa exemplificou com alimentos.
"O Município de Leiria já suspendeu a recolha de bens alimentares e de produtos de higiene. A Cáritas Diocesana de Leiria não o fez, porque a nossa área de intervenção não é só Leiria, mas também os outros concelhos vizinhos", como Batalha, Marinha Grande, Porto de Mós, Ourém ou parte de Pombal, explicou.
No sábado, a pedido de uma entidade pública de Alvaiázere, foram encaminhados bens para cerca de 30 pessoas, referiu.
"A generosidade e a solidariedade nos dias de hoje também não podem ter limites geográficos de intervenção", destacou, dando conta que aquelas surgem de todas as formas e locais.
Nelson Costa relatou que, na sexta-feira, uma mulher saiu do trabalho, no Porto, pelas 18:00, e chegou a Leiria com o carro cheio de bens, para sublinhar que iniciativas como esta repetem-se.
Na sexta-feira, a Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima anunciou o reforço do apoio à comunidade, para assegurar que ninguém fica sem resposta, devido ao impacto do mau tempo, que também danificou instalações da instituição.
Referindo que acompanha com elevada preocupação a situação de emergência que ainda se vive em vários locais da região, "onde persistem falhas significativas no fornecimento de eletricidade, no abastecimento de água e nas comunicações, afetando um número considerável de famílias e instituições", a Cáritas coloca "à disposição todos os seus recursos humanos, logísticos e sociais para apoiar as pessoas em maior situação de vulnerabilidade".
A Cáritas está também a recolher alimentos não perecíveis, produtos de higiene, lonas, cordas e outros materiais essenciais na sede da instituição, em Leiria.
A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.
Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.
Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.
Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.
O Governo decretou situação de calamidade entre as 0h00 de quarta-feira até às 23h59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.
CP retoma Intercidades entre Coimba B e Guarda
Há, contudo, outros serviços ainda afetados pelos efeitos da depressão Kristin: mantém-se suspensa a circulação nos comboios urbanos de Coimbra, na Linha do Norte entre Braga e Lisboa, na Linha do Douro entre Régua e Pocinho e na Linha do Oeste.
Por causa destas suspensões, está também interrompida a venda para viagens em comboios Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte para este dia.
Pombal garante qualidade da água e divulga localização de fontanários
A Câmara de Pombal, município do distrito de Leiria gravemente afetado pelo mau tempo, garante a qualidade da água da rede pública e divulga fontanários disponíveis para a população.
"Os Serviços Municipais de Pombal informam que a água da rede pública no concelho de Pombal se encontra própria para consumo humano, cumprindo integralmente todos os parâmetros legais de qualidade", refere o município numa publicação nas redes sociais.
Segundo a autarquia, "a água distribuída na rede pública mantém-se dentro dos padrões habituais" e os "valores de cloro residual livre e de pH encontram-se conformes à legislação aplicável".
"Foram reforçados os procedimentos de monitorização e serão feitas análises à água para confirmação do restabelecimento da normalidade", assegura.
Para a população que ainda não tem água, na cidade de Pombal estão localizados fontanários no Largo do Arnado (perto da Farmácia Vilhena), Praça Faria da Gama (nas imediações do edifício da Junta de Freguesia) e Largo das Laranjeiras.
A autarquia informa ainda que existem torneiras no Largo do Cardal, perto da loja de brinquedos Casa Bebé.
Na semana passada, a Direção-Geral da Saúde alertou para riscos na segurança da água e dos alimentos após a depressão Kristin e os cortes de energia, recomendando cuidados no consumo, na alimentação e no saneamento para proteger a saúde da população.
No sábado, a vice-presidente do município, Isabel Marto, disse à agência Lusa que os lares e as juntas de freguesia do concelho de Pombal estavam a ser abastecidos de água por bombeiros de vários pontos do país.
"Estamos a distribuir água em vários pontos do concelho, para garantir que os lares tenham depósitos de água e as pessoas possam aceder a pontos de água em cada sede de freguesia", contou Isabel Marto.
Este trabalho está a ser feito com a ajuda de corporações de bombeiros de vários pontos do país que terão no concelho, pelo menos, 14 autotanques.
Quanto aos transportes urbanos de Pombal (PomBus), a partir de segunda-feira vão já estar em funcionamento as linhas 1 (azul), 3 (vermelha), 3 (verde) e 4.1 (amarela), sendo que nesse dia vão ser feitas "novas verificações de segurança, com o objetivo de proceder à reabertura gradual total da rede".
A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.
Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.
Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.
Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.
O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.
Governo reúne-se em Conselho de Ministros extraordinário
- O Governo reúne-se esta manhã em Conselho de Ministros, a partir das 10h00, em São Bento, para analisar a situação de calamidade, as medidas de prevenção para os próximos dias e a recuperação das zonas afetadas pela tempestade;
- O Executivo não avançou ainda com qualquer estimativa para os prejuízos, mas o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já admitiu que vão ser elevados;
- Morreram, no sábado, duas pessoas quando tentavam reparar os telhados das respetivas casas. As mortes ocorreram na Batalha e em Alcobaça;
- O estado do tempo vai hoje agravar-se, a partir da tarde, nas regiões Norte e Centro. A chuva intensa vai juntar-se à forte agitação marítima;
- Vários Distritos de Portugal continental mantêm-se, até segunda-feira, sob avisos devido à agitação marítima, chuva intensa, vento forte e queda de neve;
- Há previsão de vento forte, com rajadas de até 80 quilómetros por hora, para Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, entre 21h00 deste domingo e as 3h00 de segunda-feira, o que coloca estes distritos sob aviso amarelo. Em Setúbal, Beja e Faro, o aviso estende-se até ao início da manhã;
- A agitação marítima leva também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir aviso laranja, até às 21h00, para Porto, Viana do Castelo, Braga, Lisboa, Leiria e Aveiro. Faro, Setúbal e Beja estão sob o mesmo aviso até às 15h00, passando depois a Amarelo;
- A chuva coloca todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo. Devido à neve, há aviso amarelo, na segunda-feira, em Bragança, Viseu, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Braga;
- Duzentos e quarenta militares das Forças Armadas estão a participar diretamente no apoio à população afetada pela intempérie. Estão no terreno desde quarta-feira. Há ainda militares em alerta e elementos envolvidos na preparação e apoio logístico;
- O gabinete do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas indica que os 240 militares estão a agir em estreita articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com as autarquias. Há ainda cerca de mil alojamentos disponíveis em dez unidades militares;
- Cento e oitenta e sete mil clientes continuavam, ao início da manhã, sem eletricidade, segundo o último balanço da E-Redes. A maioria das falhas regista-se no distrito de Leiria, onde ainda há povoações isoladas sem luz e sem comunicações. Estão mobilizados 1.200 operacionais, mas ainda não sabe quando estarão resolvidas todas as situações. Os trabalhos estão concentrados na reposição da rede de média e alta tensão;
- Decorre este domingo o voto antecipado e em mobilidade para a segunda volta das eleições presidenciais. Inscreveram-se mais de 300 mil eleitores, mais 90 mil do que na primeira volta. Devido aos efeitos da depressão Kristin, a Administração Eleitoral mudou, a pedido dos autarcas, os locais de voto em seis municípios: Leiria, Alvaiázere, Vieira do Minho, Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves;
- Em Leiria, a votação muda para a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo. Em Vieira do Minho, os eleitores devem dirigir-se à sede da Junta de Freguesia. O mesmo acontece em Alcácer do Sal. Em Alvaiázere, a votação realiza-se no quartel dos bombeiros e em Torres Vedras decorre no edifício da Câmara Municipal. Em Silves, vota-se nas Piscinas Municipais.
Esperadas cheias para as bacias de Mondego, Douro, Águeda e Tejo
Aproxima-se uma nova vaga de intempéries. A chuva intensa volta a juntar-se à agitação marítima.
Foto: Inês Moreira Santos - RTP
O Governo reforça o apelo a medidas preventivas: retirar animais, viaturas, equipamentos agrícolas das zonas ribeirinhas ou que podem ser atingidas pela subida da água.
Coimbra vai receber 24 fuzileiros da Marinha portuguesa e seis botes que vão dividir-se também por Montemor-o-Velho e Soure.
Centenas de voluntários ajudam a limpar Leiria
Em Leiria, cerca de 600 pessoas de todo o país andaram a recolher os destroços que a tempestade Kristin deixou.
Homem de 73 anos morreu durante reparação de telhado
Uma pessoa morreu ao cair do telhado. Estava a repor telhas na casa na Batalha que tinham sido arrancadas pela tempestade. A queda de dez metros foi fatal para o homem de 73 anos.
Contudo, por causa de acidentes em trabalhos de limpeza e reconstrução mais de 450 pessoas já foram para as urgências com traumas. As autoridades apelam para que não corram riscos.
Alcácer do Sal em limpezas já à espera de nova intempérie
Em Alcácer do Sal, a população prepara-se para o regresso do mau tempo nas próximas horas.
Quase 200 mil clientes continuam sem eletricidade
Ainda há povoações isoladas sem luz e sem comunicações. É o caso da união de freguesias de Colmeias e Memória, em Leiria.
Marcelo no terreno. Presidente aponta oportunidade de aprendizagem
Este domingo há Conselho de Ministros extraordinário para avaliar a situação de calamidade e a adoção de medidas para apoiar a população atingida pela tempestade.
Pessoas "muito assustadas". Farmácia de Ourém funciona à luz da lanterna
A equipa de reportagem no local ouviu o testemunho de Dona Maria, com 82 anos, que, sem abastecimento de eletricidade, tem mantido a sua farmácia a funcionar.
Foto: Tiago Imaginário - RTP
Os utentes têm, ainda assim, procurado a farmácia, sobretudo para adquirir anti-depressivos.