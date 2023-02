CEO Susan Wojcicki abandona liderança do YouTube

Uma das primeiras funcionárias da Google, Wojcicki é considerada uma das mulheres mais poderosas na tecnologia de informação, como uma das únicas vozes femininas na direção de grandes empresas da indústria.





Os seus primeiros passos no sector foram dados na Google há 25 anos, e a sua partida foi assinalada por Larry Page e Sergey Brin, cofundadores da empresa, a quem ela alugou a sua garagem em Silicon Valley em 1998. Um ano depois era a sua funcionária número 16.





“A Susan tem um lugar único na história da Google”, reagiram Page e Brin. “Deu o mais incrível contributo para produtos usados por pessoas no mundo inteiro”. “Estamos tão gratos pelos que fez nos últimos 25 anos”, sublinharam.





Wojcicki começou por liderar a área de marketing da Google, ajudou a construir o modelo de anúncios on-line da empresa e chegou a liderar o serviço de vídeo lançado pela companhia para competir com o YouTube. Acabou a convencer a Google a comprar a plataforma, o que sucedeu em 2006.





Acabou aos comandos do YouTube nos últimos nove anos. Sob a sua alçada, a plataforma ganhou importância para a Google e para a Alphabet, empresa que abriga ambas as companhias. Em 2022, o YouTube gerou 29,9 mil milhões de dólares em anúncios, mais de 10 por cento de todos os lucros da Alphabet.





Uma das suas marcas foi alargar crescentemente o YouTube aos anunciantes, enquanto procurava simultaneamente gerir um enorme, e muitas vezes difícil de controlar, grupo de criadores de vídeo que sustenta a plataforma.





“A Susan criou uma equipa excecional e tem Neal como sucessor que já está com as mãos na massa para liderar o YouTube na sua próxima década de sucessos”, reagiu o presidente executivo da Alphabet, Sundar Pichai, em comunicado.





Susan Wojcicki diz que sai agora para “iniciar um novo capítulo, focado na minha família, saúde e projetos pessoais que me apaixonam”, de acordo com uma carta enviada aos funcionários da plataforma.







A mudança coincide com a luta do YouTube por visualisadores com a aplicação de vídeos curtos Tik Tok e plataformas de streaming como a Netflix.





Mohan, formado pela Universidade de Stanford, entrou para a Google em 2008 e lidera a área de produto do YouTube, onde se tem focado nos vídeos curtos e em música. Tem trabalhado ainda com a Microsoft e está no conselho de administração da Stitch Fix e na empresa de biotecnologia 23andMe.



As ações da Alphabet depreciaram menos de um por cento com a notícia da saída de Wojicicki.