Cerca de 25% da energia consumida na UE proveio de fontes renováveis em 2024

O valor continua 17,3 p.p. abaixo da meta definida para 2030, ano em que a UE pretende que 42,5% de toda a energia consumida dentro das suas fronteiras seja proveniente de fontes renováveis.

Entre os países da UE, a Suécia registou a maior percentagem do seu consumo final bruto de energia proveniente de fontes renováveis (62,8%). A energia consumida no país teve origem essencialmente na biomassa sólida, na água e no vendo.

A Finlândia seguiu-se com 52,1%, focando-se nos mesmos tipos de energia. Já a Dinamarca, que aparece em terceiro lugar com 46,8%, consumiu maioritariamente energia proveniente de biomassa, do vento e do biogás.

As percentagens mais baixas de energias renováveis foram registadas na Bélgica (14,3%), no Luxemburgo (14,7%) e na Irlanda (16,1%).

Portugal aparece no primeiro terço da tabela, em sétimo lugar, com 36,3% do consumo de energia a ser proveniente de fontes renováveis.

A diretiva da UE relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis reviu em alta a meta para 2030, de 32% para 42,5% (com o objetivo de a aumentar para 45%).

Por conseguinte, os países da UE precisam de intensificar os seus esforços para cumprir coletivamente a meta da UE para 2030, o que exige aumentar a quota das fontes de energia renováveis no consumo final bruto de energia em mais de 17 p.p. em apenas seis anos.