Cerca de 83 mil clientes ainda sem energia elétrica às 12h00

Num comunicado, a empresa revelou que às 12h00 de hoje continuavam sem abastecimento de energia elétrica 83 mil clientes da E-Redes, sendo que, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin totalizavam 81 mil clientes, sobretudo no distrito de Leiria, com 59 mil clientes afetados.



Em Santarém ainda não tinham eletricidade 14 mil clientes, em Castelo Branco cinco mil e em Coimbra três mil.



A E-Redes destacou que estão a trabalhar no terreno e no 'back office' da empresa cerca de 2.000 operacionais e que foram mobilizados mais 550 geradores.



No anterior balanço realizado pela empresa, hoje, pelas 8h00, o número de clientes afetados era de 93 mil.



Os clientes da E-Redes correspondem a "pontos de entrega de energia" como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que estão a ser afetadas.



Há uma semana, Portugal continental foi afetado pela passagem da depressão Kristin, causando a morte a 10 pessoas.



A tempestade levou à destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.



Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.



O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.