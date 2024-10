Cerca de 90 burlas com IBAN na SS Direta com impacto estimado de 60 mil euros

"O volume de queixas referentes à alteração de IBAN na Segurança Social Direta, sem intervenção dos beneficiários, intensificou-se nas últimas semanas, sendo o número de situações reportadas de cerca de 90. O valor envolvido nestas situações reportadas estima-se ser de 60 mil euros", adianta fonte oficial do instituto, em resposta à Agência Lusa.

Na quarta-feira, a Segurança Social informou, que, na sequência de burlas na Segurança Social Direta, tinha precedido "de imediato à inibição e bloqueio da inserção/alteração de IBAN nesta plataforma".

Como tal, "a partir de agora, qualquer alteração ou inclusão de um novo IBAN no Sistema de Informação da Segurança Social só será possível mediante a entrega de um documento comprovativo da titularidade da conta bancária nos serviços de atendimento presenciais da Segurança Social", anunciou.

Em resposta à Lusa, o instituto explica ainda que estas situações resultaram "da interferência maliciosa de terceiros, que terão utilizado as credenciais de acesso à Segurança Social Direta desses beneficiários".

O organismo liderado por Octávio de Oliveira diz estar "consciente da situação de vulnerabilidade de alguns destes beneficiários" nomeadamente do impacto que lhes causa por não receberem a prestação da Segurança Social.

Por isso, e para mitigar estas situações, a Segurança Social decidiu atribuir "um apoio pecuniário excecional, mediante a apresentação de documentação comprovativa da apresentação de queixa-crime submetida junto de órgão de polícia criminal e documento comprovando a titularidade do IBAN". A Lusa tinha questionado o instituto sobre o valor que os beneficiários lesados poderão receber, mas não obteve resposta a essa questão.

Na quarta-feira, o instituto tinha referido apenas que o apoio seria atribuído "mediante o cumprimento de procedimentos e em função da tipologia e do valor da prestação que não tenha sido recebida" e aconselhava os lesados a contactarem os serviços da Segurança Social.

Além disso, indicou que estava a trabalhar conjuntamente com o Instituto de Informática em "soluções", de modo a "reforçar a segurança no processo de inserção ou alteração de IBAN de forma a garantir a vinculação correta entre o titular da conta e os dados inseridos".

E aconselhou os cidadãos "a apresentar queixa junto das autoridades policiais, assim como a manter a segurança digital atualizada em todos os seus equipamentos, prevenindo a sua utilização abusiva".

Nos últimos tempos, as burlas em nome de institutos públicos como a Segurança Social ou a Autoridade Tributária têm sido recorrentes. Em 12 de setembro, o instituto tinha confirmado à Lusa que se tem deparado com mensagens fraudulentas em seu nome e aconselhava os cidadãos a apresentarem "queixa junto dos órgãos de polícia criminal ou do Ministério Público.