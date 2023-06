Certificados de aforro. PSD acusa Governo de penalizar classe média

A oposição criticou a suspensão da série E dos certificados de aforro. O PSD disse que essa suspensão contraria o interesse da maioria dos portugueses e penaliza a classe média, enquanto o Chega acusou o Governo de ser subserviente com a banca e quer o ministro das Finanças, com urgência, no parlamento.