CFO da TAP garante que não esteve envolvido no acordo de saída de Alexandra Reis

Gonçalo Reis garante que não teve qualquer envolvimento na elaboração do acordo para a saída de Alexandra Reis, e que não esteve envolvido na preparação, na decisão, na elaboração ou no fecho da negociação de qualquer valor ou no acordo que foi celebrado.







A jornalista da Antena 1 Madalena Salema registoui as declarações do administrador financeiro da TAP.