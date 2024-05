CGD com "vontade" de pagar mais 300 ME em dividendos relativos a 2023

"Há uma vontade [de 300 milhões de euros de dividendos adicionais], mas nada está decidido nem registado nas contas", afirmou Paulo Macedo, na conferência de imprensa de apresentação das contas do primeiro trimestre da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa.

Em resposta aos jornalistas, Paulo Macedo disse que este assunto dos dividendos adicionais não foi tema na primeira conversa que teve com o Governo mas que irá ser abordado.

A CGD vai entregar ao Estado, no trimestre atual, 525 milhões de euros em dividendos referentes aos lucros de de 2023 (1.291 milhões de euros). Assim, se este dividendo adicional se vier a confirmar o valor a entregar referente a 2023 será 825 milhões de euros.

O banco público apresentou hoje lucros de 394,5 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 38,4% do que no mesmo período de 2023.