CGD conclui venda de posição no banco de Cabo Verde BCA por 82 ME

Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Caixa Geral de Depósitos refere que o grupo bancário "formalizou hoje, na Cidade da Praia em Cabo Verde, a venda de ações representativas de 59,81% do capital social do Banco Comercial do Atlântico (BCA), instituição cotada na Bolsa de Valores de Cabo Verde, à Coris Holding S.A.".

A transação aconteceu "na sequência do processo anunciado a 14 de março de 2024 e após a decisão de não oposição do Banco de Cabo Verde, conhecida a 24 de novembro de 2025", afirma a instituição financeira liderada por Paulo Macedo.