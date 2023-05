CGD corta "spread" de famílias com dificuldades

Foto: João Marques - RTP

A Caixa Geral de Depósitos vai cortar o "spread" das famílias com mais dificuldades em pagar o crédito à habitação. O presidente do banco público anunciou que será feita uma redução de até 50 pontos adicionais para quem se enquadra na medida de apoio do Governo de bonificação ao crédito à habitação.