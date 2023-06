CGD já devolveu este ano 1.200 ME da recapitalização de 2017

Hoje, o banco público informou que aprovou, esta quinta-feira, o pagamento ao Estado de 352 milhões de euros em dinheiro e da entrega da propriedade do edifício-sede em Lisboa (avaliado em 361 milhões de euros). Em conjunto, a CGD entregou ao Estado 713 milhões de euros em dividendos referentes a 2022.

Além disso, na quarta-feira, reembolsou antecipadamente 500 milhões de euros a investidores privados referente à emissão de dívida que também contou para a recapitalização.

No total, diz a CGD em comunicado que, "com a liquidação desta operação, os dividendos em numerário e a distribuição em espécie, (...) entrega ao Estado e aos investidores privados um total de 1,2 mil milhões de euros em 2023".

O banco público afirma ainda que, com estas operações, conclui o pagamento aos investidores privados e que ao Estado já pagou 1.675 milhões de euros dos 2.500 milhões de euros investidos pelo Estado - ou seja, dois terços do total - e que espera pagar o restante até 2025.

"O objetivo do Conselho de Administração é devolver todo o dinheiro investido pelo Estado português até 2025", lê-se no comunicado, acrescentando que tal previsão é feita "com base nos dividendos referentes aos exercícios de 2023 e 2024" e "caso não se verifiquem alterações significativas de mercado".

Nas habituais conferência de imprensa da CGD, o presidente executivo, Paulo Macedo, vem afirmando frequentemente que uma das suas prioridades é devolver o dinheiro investido pelos contribuintes o mais rapidamente possível.

A recapitalização da CGD em 2017 implicou um plano de reestruturação, negociado com a Comissão Europeia, que passou por vendas de participações, fechos de agências e saídas de milhares de trabalhadores por acordo ou reforma.

Sobre o valor do edifício-sede, situado na Av. João XXI, em Lisboa, o comunicado da CGD indica que que a avaliação em 361 milhões de euros resultou da "média de três avaliações independentes". Para se concretizar a entrega ao Estado será precisa a autorização do Banco Central Europeu (BCE), além dos trâmites legais habituais, explica ainda.

O Governo tem vindo a mudar vários departamentos para o edifício-sede da CGD em Lisboa (no Campo Pequeno), havendo o acordo de que o banco se manterá também no edifício até 2026 estando já a procurar um novo espaço na zona de Lisboa.

A Caixa Geral de Depósitos teve lucros de 843 milhões de euros em 2022, mais 45% do que em 2021.

No primeiro trimestre deste ano registou lucros de 285 milhões de euros, quase o dobro dos 146 milhões de euros dos primeiros três meses de 2022.