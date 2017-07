CGD regista prejuízos de 50 milhões de euros no primeiro semestre

RTP 28 Jul, 2017, 18:15 / atualizado em 28 Jul, 2017, 19:12 | Economia

O presidente executivo do banco, Paulo Macedo, considerou que os resultados dos primeiros seis meses de 2017 "estão em linha com o plano estratégico".



Na apresentação de resultados, a CGD destacou a evolução dos resultados de exploração `core` (margem financeira mais os resultados de serviços e comissões e menos os custos de estrutura recorrentes), que foi de 303 milhões de euros até junho (acima dos 173 milhões de euros do primeiro semestre de 2016), que justifica com o crescimento da margem financeira e a redução de custos.



A CGD foi recapitalizada no início deste ano em mais de quatro mil milhões de euros.



No âmbito dessa recapitalização, o banco público acordou com Bruxelas um programa de reestruturação que passa por alterações no modelo de negócio, venda de operações no estrangeiro, fecho de agências e saída de trabalhadores.



O objetivo é chegar com menos 2.000 pessoas até 2020.



c/Lusa