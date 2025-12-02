CGTP classifica pacote laboral como "ataque ao direito da família"

Os trabalhadores da Autoeuropa vão aderir à greve marcada para 11 de dezembro. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) afirma que não pode ficar indiferente ao pacote laboral apresentado pelo Governo, optando por organizar quatro plenários para debater as alterações propostas.Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, sublinha que, levando informação aos trabalhadores e discutindo os impactos das medidas.Segundo o dirigente, o pacote laboral “aumenta e normaliza a precariedade, desregula horários de trabalho, ataca os direitos das mães, das famílias e das crianças”, além de “atacar o direito à greve, facilitar despedimentos e impedir sindicatos de entrar nas empresas”.O sindicalista defende que a ministra responsável devia focar-se “nas razões que trazem os trabalhadores para a luta”, considerando que a greve geral é encarada como “último patamar de luta”.“O Governo continua a mostrar-se completamente inflexível. Só responde a um lado e esquece-se da maioria, e a maioria são os trabalhadores”, afirma.O secretário-geral da CGTP acrescenta ainda que os trabalhadores enfrentam dificuldades queClassificou as medidas como “um ataque ao direito à família, um ataque à precariedade e um conjunto de ataques que só a luta e a força dos trabalhadores poderão combater”.