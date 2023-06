CGTP em dia de luta nacional. "Unir os trabalhadores" por melhores salários

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

A secretária-geral da CGTP enumerou esta quarta-feira, no início da jornada de luta nacional promovida pela Intersindical, as diferentes ações previstas, entre as quais concentrações, desfiles e greves. Trata-se, segundo Isabel Camarinha, de "unir os trabalhadores num dia só", tendo em vista "exigir o aumento dos salários, o respeito pelos direitos" e que se acabe "com o aumento do custo de vida".