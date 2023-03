Chega marcou presença na manifestação convocada pela CGTP

O deputado do Chega Bruno Nunes liderou uma comitiva do Chega que esteve presente no protesto contra o aumento do custo de vida, esta tarde em Lisboa. O parlamentar explicou que o partido se solidariza com os portugueses preocupados com a degradação das condições de vida e não tanto com a iniciativa da central sindical.