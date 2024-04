Chega não vai viabilizar o Programa de Estabilidade do Governo

Sobre a possibilidade do ministro dos Assuntos Parlamentares responder na quarta-feira no parlamento sobre as questões do alívio fiscal, André ventura considera um mau começo de legislatura se o ministro das Finanças não comparecer no debate sobre a redução do IRS prometida pelo Governo.Será o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, a representar o governo no debate de urgência sobre o IRS, marcado para amanhã. O debate foi pedido pelo PS, após a polémica sobre a dimensão da descida de IRS anunciada pelo primeiro-ministro.