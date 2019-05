China acusa Administração Trump de "terrorismo económico"

Carlos Santos Neves - RTP30 Mai, 2019, 22:48 / atualizado em 30 Mai, 2019, 22:57 | Economia

O Governo chinês sobe novo degrau na escadaria da tensão desencadeada pela linha protecionista da Presidência de Trump.



A partir de Pequim, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China remeteu a Washington uma mensagem: as sucessivas baterias de tarifas impostas a produtos chineses constituem “terrorismo económico”.A Administração Trump agravou a 10 de maio, de dez para 25 por cento, as tarifas sobre importações chinesas no valor de 200 mil milhões de dólares.





As palavras de Lu Kang vieram reforçar o recado publicado na véspera pelo Diário do Povo.



“Não digam que não vos avisámos”, lançou a publicação oficial do Partido Comunista da China, para acrescentar que o colosso asiático “jamais aceitará” que o desenvolvimento do país seja obstaculizado a partir dos Estados Unidos.



“Atualmente, os Estados Unidos sobrestimam por completo a sua capacidade para controlar a cadeia global de fornecimento e deverão dar uma bofetada na própria cara quando acordarem da sua feliz e ignorante autocomplacência”, lia-se na quarta-feira num comentário assinado por Wuyuehe - um pseudónimo.



Uma fórmula análoga, observa a edição online da cadeia televisiva norte-americana CNN, foi utilizada em 1962 pelo mesmo Diário do Povo, na antecâmara de um conflito com a Índia. E também em 1978, antes da invasão do Vietname.

Terras raras. A bala de prata da China?



As estruturas de planeamento económico da China começaram entretanto a agitar a possibilidade de fecharem a torneira das exportações de terras raras, minerais fundamentais para a indústria dos smartphones.



Entre 2014 e 2017, reporta a CNN, com base em dados do Observatório Geológico dos Estados Unidos, a China garantiu 80 por cento das importações norte-americanas de terras raras.



A 20 de maio, o Presidente chinês, Xi Jinping, fez questão de se deslocar a uma fábrica destes minerais na província de Jiangxi.



“O que posso dizer é que se alguém quiser usar produtos feitos de terras raras exportadas pela China para conter o desenvolvimento da China, o povo de Ganzhou e de toda a China não vai ficar contente com isso”, advertiu um representante da Comissão para a Reforma e o Desenvolvimento Nacional, numa tomada de posição ontem publicada no portal deste influente gabinete.



O Diário do Povo vai mais longe: “Será que as terras raras vão tornar-se uma arma de contra-controlo? A resposta não é misteriosa”.



“De facto, a eletrónica para consumidores, o equipamento militar e muitos outros produtos desenvolvidos nos Estados Unidos são fortemente dependentes dos recursos de terras raras da China”, assinalou o órgão oficial.