Pequim mete terras raras na guerra comercial com Trump

A dependência dos Estados Unidos de terras raras chinesas coloca a indústria electrónica do país numa situação de fragilidade face ao gigante asiático. Os analistas estimam em cerca de 80 por cento as importações da matéria-prima chinesa para garantir a produção de produtos avançados norte-americanos.Metais de terras raras: 17 elementos químicos usados na fabricação de smartphones, veículos eléctricos e equipamento e militar.





Pequim terá a cartada guardada para os tempos que vêm, limitando-se para já a acenar com sinais de que a decisão de cortar a saída das terras ricas em minerais poderá ser colocada em cima da mesa a qualquer momento. Este mês, o presidente Xi visitou uma das fábricas transformadoras de terras raras em Ganzhou, região central do país, momento em que se fez acompanhar do chefe-negociador para os Estados Unidos.

Mais explícita foi a mensagem do editor-chefe do Global Times, outro jornal ligado ao PC chinês, num tweet em que assegura que o executivo esta a ponderar “seriamente” a restrição das exportações de terras raras para os Estados Unidos, podendo não se ficar por aqui.

Based on what I know, China is seriously considering restricting rare earth exports to the US. China may also take other countermeasures in the future.