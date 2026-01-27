China pede à Finlândia que assuma papel ativo na estabilização das relações com UE

Durante um encontro entre os dois líderes, em Pequim, Xi Jinping expressou o desejo de que a Finlândia "desempenhe um papel construtivo" no desenvolvimento "saudável e estável" das relações entre a China e a UE, informou o ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado.

O primeiro-ministro finlandês, Petteri Orpo, afirmou que o seu país está disposto a "desempenhar um papel positivo" para "resolver adequadamente as fricções comerciais" entre a Europa e a China, de acordo com a mesma fonte.

O encontro ocorreu num contexto de tensões entre Bruxelas e Pequim por questões comerciais e de cadeias de abastecimento, bem como de debate interno na UE sobre a sua autonomia estratégica e a redução de dependências em setores considerados sensíveis.

Orpo defendeu o comércio livre e sublinhou a importância de manter um desenvolvimento "construtivo" das relações entre a UE e a China.

Durante a reunião, ambas as partes abordaram também a cooperação bilateral em domínios económicos. Xi destacou áreas como a transição energética, a economia circular, a agricultura e a inovação científica e tecnológica, enquanto Orpo salientou o interesse das empresas finlandesas em expandir a presença no mercado chinês.

O primeiro-ministro finlandês reiterou a adesão do seu país à "política de `uma só China`", segundo a qual reconhece Pequim como o único Governo chinês, sem se pronunciar sobre Taiwan, diferente do "princípio" defendido pela China, que considera a ilha parte do seu território, de acordo com a versão oficial chinesa.

A reunião dá continuidade a mensagens semelhantes transmitidas por Xi aos líderes finlandeses no passado. Em outubro de 2024, o líder chinês já havia pedido ao então presidente finlandês, Alexander Stubb, que desempenhasse um papel ativo na promoção de relações "estáveis" entre a China e a UE, num momento também marcado por atritos comerciais.

Além do encontro com Xi, Orpo manteve hoje uma reunião com o presidente do Comité Permanente da Assembleia Nacional Popular, Zhao Leji, na qual ambas as partes reiteraram a sua disposição de reforçar os intercâmbios parlamentares e a cooperação económica.