Depressão Joseph. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Ouvido pela antena 1, o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, fez o balanço dos efeitos da depressão Joseph nas últimas 48 horas. Pelas 6h00, havia registo de 1.104 ocorrências, a maioria na Região Norte, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo: 320 quedas de árvores e 281 colapsos de estruturas, devido ao vento forte, 174 inundações, 160 limpezas de via e 160 movimentos de massa, motivados pela saturação dos solos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou entretanto para vermelho o aviso de agitação marítima na quarta-feira.



Esta terça-feira há oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja por causa da previsão de queda de neve: Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.Há ainda dez distritos debaixo de aviso amarelo por causa da agitação maritima. Entre as 9h00 e as 12h00 passam a laranja. As ondas podem atingir os 12 metros.Há ainda algumas regiões a amarelo por causa do vento. As rajadas podem chegar aos 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Telejornal | 26 de janeiro de 2026

Várias zonas do país estão alagadas por causa da chuva forte e, nas próximas horas, a tempestade deverá fazer-se sentir ainda com maior intensidade. Além da chuva, a previsão aponta para vento e agitação maritima fortes.

Em Torres Novas, por causa da subida da água, uma família com uma criança de cinco anos ficou isolada, na localidade de Quinta do Paúl do Boquilobo. A RTP apurou que estas pessoas estão bem de saúde e em permanente contacto com as autoridades.Por causa da subida da água, foi contudo necessário retirar mais de 400 animais - gado caprino. O único acesso à habitação está alagado, com cerca de meio metro de água acumulado.Um cargueiro esteve, na segunda-feira, em risco de afundar depois de ter perdido o leme ao largo da Figueira da Foz. A embarcação terá batido no fundo, que tinha areia acumulada. Aguarda agora o reboque.

Açores e Madeira



Nos Açores, as ilhas dos grupos ocidental e central estão sob aviso vermelho por causa da agitação maritíma.





No grupo central o aviso mantém-se até às 20h00 e depois passa a laranja. O grupo ocidental está a vermelho até às 18h00, com ondas que podem mesmo atingir os 19 metros. Há ainda aviso laranja por causa do vento.



As ilhaa do grupo oriental também estão a laranja por causa da ondulação.Já no arquipélago da Madeira, na costa norte e em Porto Santo, o aviso é por agora amarelo, mas passará a laranja a partir das 15h00. Há também avisos amarelos para a costa sul.