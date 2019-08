China poderá usar moeda como arma contra Estados Unidos

RTP05 Ago, 2019, 17:35 / atualizado em 05 Ago, 2019, 17:43 | Economia

A possibilidade de a China vir a desvalorizar a sua moeda começou a agitar os mercados já esta segunda-feira. Em Wall Street as ações caíram mais de 1,5 por cento depois de, na Ásia e na Europa, os índices de referência – indicadores de rendimento económico - terem registado uma queda de entre um a dois por cento.





Neste momento, são precisos mais de sete yuans para se obter um dólar.



China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019

Este enfraquecimento substancial da moeda chinesa face ao dólar, permitido pelo Banco Central da China, aconteceu pela primeira vez em mais de dez anos, e apenas poucos dias depois de Donald Trump ter ameaçado impor uma nova série de tarifas sobre as importações chinesas.





New York Times. “Isto vai escalar rápida e gravemente”.

“[O Banco Central da China] está a claramente a escolher ir por esse caminho”, considerou Michael Every, diretor numa multinacional de serviços financeiros, ao. “Isto vai escalar rápida e gravemente”.





Os Estados Unidos vêem esta como uma medida agressiva por parte da China, que ao baixar o valor da sua moeda tornará as exportações mais baratas e permitirá a outros países um maior investimento no país, compensando, desse modo, as sanções norte-americanas sobre bens chineses.



Consequências na economia global



Yi Gang, governador do Banco Central, justificou a quebra desta segunda-feira com as “forças do mercado”, explicando que muitas moedas desvalorizaram em relação ao dólar recentemente. “Estou confiante em que o yuan vai continuar a ser uma moeda forte”, acrescentou.



A desvalorização é, de acordo com um comunicado lançado pelo Banco Central da China, da responsabilidade do “unilateralismo e medidas de protecionismo comercial, assim como do aumento de tarifas” imposto por Donald Trump.





Caso a China opte por desvalorizar ainda mais a sua moeda, poderá vir a sofrer consequências, uma vez que muitas das suas maiores empresas possuem empréstimos avultados em dólares americanos. Com o yuan mais fraco, pagar essas dívidas tornar-se-ia mais dispendioso.





Uma desvalorização do yuan originaria preocupações não só na China mas pelo globo, com os países que competem economicamente com Pequim a verem-se forçados a desvalorizar as suas próprias moedas. Algo que prejudicaria o crescimento global e originaria mais protecionismo nas trocas comerciais.

Governo chinês investe

Donald Trump já se manifestou quando ao assunto esta manhã no Twitter. “A China baixou o valor da sua moeda para um mínimo quase histórico.Estás a prestar atenção, Reserva Federal?”, questionou Trump, referindo-se ao sistema de bancos centrais dos Estados Unidos.“Esta é uma enorme violação que irá enfraquecer grandemente a China ao longo do tempo!”, alertou ainda o Presidente norte-americano.Apesar do recente enfraquecimento, ofortaleceu-se em 20 por cento face ao dólar nas últimas duas décadas, destacando-se das restantes moedas a nível mundial.Essa perspetiva de crescimento é uma das razões pelas quais, a sul do país, para onde está planeada a criação de um centro de inovação que envolve os setores petrolífero, tecnológico e financeiro.O plano deverá levar a uma valorização doe a um aumento do comércio, fazendo com que a moeda continue a ser internacionalizada.