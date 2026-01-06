China quer expandir rede de alta velocidade em 19% até 2030, para 60 mil quilómetros

O número foi avançado pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post, que cita o operador nacional China State Railway Group, responsável pelo desenvolvimento da rede ferroviária no país.

A expansão integra o novo plano quinquenal (2026-2030), já em vigor, e deverá reforçar ainda mais a posição da China como líder mundial neste tipo de transporte. O país detém atualmente cerca de 70% da extensão total de linhas de alta velocidade em operação no mundo.

Entre 2021 e 2025, a rede cresceu 33%, passando de 37.900 para cerca de 50.400 quilómetros, enquanto a malha ferroviária total atingiu 165 mil quilómetros, uma subida de 12,8%.

Além do aumento da extensão, a China planeia concluir os testes de operação e o desenho de novos comboios capazes de atingir velocidades de até 400 quilómetros por hora.

Apesar dos avanços tecnológicos e da aposta contínua no setor, analistas têm alertado para os riscos associados ao crescente endividamento e à baixa rentabilidade de algumas linhas, sobretudo em regiões menos populosas, apelando a um maior controlo na expansão.

A rede de alta velocidade chinesa liga atualmente as principais cidades do país, como Pequim, Xangai, Cantão e Shenzhen, e tem sido usada como símbolo da modernização da infraestrutura nacional. A expansão visa também melhorar a coesão regional e estimular o crescimento em áreas do interior.

A China iniciou a construção da primeira linha de alta velocidade em 2003, tendo aberto o troço Pequim-Tianjin em 2008.