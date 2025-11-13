China regista aumento de 14% nas vendas no `Dia dos Solteiros` mais longo de sempre

A edição deste ano foi a mais longa de sempre, com 37 dias de duração, começando a 07 de outubro, uma semana antes do habitual, o que ajuda a explicar parte do crescimento, salientou a consultora Syntun.

Segundo o relatório da Syntun publicado na rede social WeChat, o crescimento foi impulsionado também pela explosão do chamado "comércio instantâneo" - um modelo promovido pela Alibaba que promete entregas em poucas horas não só de refeições, mas também de roupa e outros produtos.

As plataformas que lideraram as transações foram a Tmall (do grupo Alibaba), a JD.com e a Douyin, a versão chinesa do TikTok, refletindo a crescente popularidade do comércio eletrónico mediado por vídeos.

Entre as categorias de produtos mais vendidos estiveram os eletrodomésticos (16,5% do total), os telemóveis e dispositivos digitais (14,6%) e o vestuário (14%).

A Syntun apontou ainda para um maior interesse dos consumidores por produtos saudáveis - inclusive em alimentos para animais - e pela aplicação de inteligência artificial em tarefas de marketing, logística e atendimento ao cliente.

Apesar do volume recorde, o evento tem perdido parte do seu brilho, não só porque já não se limita ao dia 11 de novembro - originalmente a única data com grandes descontos - mas também devido à decisão de plataformas como a Alibaba de abandonar as tradicionais galas transmitidas em direto com a atualização em tempo real das vendas.

"Tenho saudades do tempo em que esperávamos pela meia-noite do dia 11 e competíamos para apanhar verdadeiras pechinchas", escreveu uma utilizadora na rede social Weibo, acrescentando: "Agora os preços mudam constantemente e já nem entendo as promoções".

O festival decorreu pouco depois do anúncio do novo plano quinquenal da China, que apela a um reforço da procura interna e do consumo das famílias, num momento em que estes registam uma clara desaceleração, afetados pela prolongada crise no setor imobiliário, o elevado desemprego jovem e o impacto da guerra comercial.