China retoma serviço ferroviário de passageiros entre Pequim e Pyongyang

O Grupo Estatal de Ferrovias da China indicou hoje que os comboios circularão em ambos os sentidos entre as capitais dos dois países quatro dias por semana, enquanto a ligação entre Dandong, cidade fronteiriça da província chinesa de Liaoning, e Pyongyang funcionará diariamente.

A viagem entre Pequim e a capital da Coreia do Norte será feita por meio de dois vagões para passageiros internacionais acoplados a comboios já existentes dentro de cada país.

A ligação ferroviária será assim retomada após ter sido interrompida em 2020, quando ambos os países começaram a aplicar rigorosos encerramentos de fronteiras devido à pandemia da covid-19.

O comboio partirá da estação de Pequim às 17:26 (09:26, em Lisboa), e, depois de passar por cidades como Tianjin e Shenyang, chegará a Dandong, onde fará a conexão com um comboio que cruzará a fronteira para Sinuiju antes de continuar até Pyongyang, com chegada prevista para as 18:07 (10:07, em Lisboa) do dia seguinte.

No sentido inverso, o comboio partirá de Pyongyang às 10:26 (02:26, em Lisboa), e, após fazer o mesmo percurso no sentido contrário, chegará à capital chinesa às 8:40 (00:40, em Lisboa) do dia seguinte.

Os trâmites de imigração serão realizados nos postos fronteiriços de Dandong, no lado chinês, e Sinuiju, na Coreia do Norte, enquanto os bilhetes já podem ser adquiridos em pontos de venda autorizados em várias cidades chinesas e na estação de Pyongyang, de acordo com o comunicado.

O Grupo Estatal de Ferrovias da China indicou que a iniciativa "tem como objetivo facilitar ainda mais o intercâmbio de pessoas, a cooperação económica e comercial e as interações culturais" entre a China e a Coreia do Norte.

No mês passado, o Presidente da China, Xi Jinping, felicitou Kim Jong-un pela reeleição como secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia (partido único da Coreia do Norte), um gesto simbólico que consolida a figura do líder, ao mesmo tempo que destacou as "relações amigáveis" entre Pequim e Pyongyang.

A China continua a ser o principal parceiro comercial da Coreia do Norte, país com o qual partilha uma fronteira de mais de 1.400 quilómetros, num cenário marcado pelas sanções internacionais a Pyongyang e pela crescente cooperação militar da Coreia do Norte com a Rússia.