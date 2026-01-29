China vai estudar isenção de visto aos cidadãos britânicos

"Ambos os lados devem promover os intercâmbios pessoais e culturais e facilitar as viagens", disse Xi, durante a reunião com Starmer em Pequim, no âmbito da visita oficial do líder britânico - a primeira de um chefe de Governo do Reino Unido à China desde 2018.

A possível isenção de vistos deverá aplicar-se à categoria de turismo e segue a política adotada por Pequim nos últimos dois anos, que já beneficiou vários países europeus, incluindo Portugal, como parte dos esforços para impulsionar a economia chinesa.

A medida permite estadias até 30 dias para cidadãos de países abrangidos.

Durante o encontro, Starmer ofereceu a Xi uma bola de futebol utilizada no recente jogo da liga inglesa entre o Manchester United e o Arsenal. O presente teve um simbolismo especial, uma vez que Xi é conhecido adepto do Manchester United e Starmer apoia o Arsenal, clube cujos jogos assiste com frequência.

A reunião com Xi foi o principal momento político da visita de Starmer, que tem como objetivo reforçar os laços económicos e reatar as relações bilaterais após anos de afastamento sob governos conservadores.

Está previsto que, ainda esta tarde, o primeiro-ministro britânico se encontre com o homólogo chinês, Li Qiang, com quem deverá presidir à assinatura de vários acordos de comércio e investimento nas áreas das energias limpas, saúde, indústrias criativas e manufatura inteligente, segundo o ministério do Comércio da China.

A passagem de Starmer por Pequim segue-se a visitas recentes de líderes de França, Canadá, Irlanda e Espanha. O chanceler alemão, Friedrich Merz, deverá visitar a China no final de fevereiro.